Ancelotti sfida il Toro: dubbi in mediana e in attacco Formazione invece praticamente fatta per il Torino dell'ex Walter Mazzarri

L'ex Walter Mazzarri deve rinunciare agli infortunati Ansaldi, De Silvestri, Iago Falque mentre Soriano dovrebbe finire al massimo in panchina. Per questo l'ex tecnico del Napoli dovrebbe passare al 3-5-2 con Ola Aina e Berenguer sugli esterni ed in attacco la coppia pesante Zaza-Belotti. A centrocampo Baselli, Rincon e Meité mentre il terzetto difensivo sarà composto da Izzo, Nkoulou e Moretti.

Ancelotti dal canto suo dovrebbe proseguire con alcune rotazioni, tenendo conto della fatica di Belgrado e dell'infrasettimanale col Parma (ma si continuerà a giocare ogni tre giorni e poi arriveranno Juventus e Liverpool). Davanti potrebbe esserci la coppia Mertens-Insigne con Milik quindi inizialmente in panchina. Dubbi anche in mediana: ritorna Hamsik dall'inizio, scalpitano Diawara e Rog ma Allan (uscito al 60' a Belgrado) potrebbe riposare col Parma, con Callejon e Zielinski ai lati (ma non è da escludere l'impiego di Verdi) mentre in difesa l'esordio di Malcuit potrebbe essere rinviato in casa col Parma e resta la candidatura di Maksimovic per uno dei due centrali.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Calleion, Hamsik, Allan, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

ARBITRO: Irrati (Tegoni-Passeri, IV: Banti, VAR: Mazzoleni, AVAR: Tonolini)