Test positivo a Campobasso per la nuova Dike Napoli Tra due settimane la formazione napoletana sarà all'Opening day di Torino

Nella prima uscita stagionale davanti al proprio pubblico, la Saces Mapei Sorbino mette a punto le prime settimane di preparazione e si impone su un’ottima Magnolia Campobasso col punteggio di 89-56.

Occhi puntati soprattutto sulle due Usa in maglia arancio, che non hanno deluso le attese regalando ai tifosi napoletani una prova eccellente e di buon auspicio in vista della nuova stagione agonistica. La Dike ha condotto per tutta la gara ma le ragazze molisane sono state in partita per i primi due quarti che si sono conclusi sul punteggio di 38-34 per le napoletane.

Nella seconda parte di gara le ragazze di Molino hanno impresso all’incontro l’accelerata decisiva nel terzo periodo con il parzialino di 21-8 che ha di fatto chiuso il discorso vittoria.

Chiaramente i due coach non avevano alcun interesse al risultato finale, ma in casa napoletana non si può nascondere la soddisfazione di aver visto una squadra in ottima condizione e con una gran voglia di vincere e divertire i propri tifosi. Williams ed Harrison hanno già incantato il pubblico: al 40’ per la guardia delle Connecticut Suns sono arrivati 16 punti, 4 assist e 7 rimbalzi, mentre per il pivot nativo di Nashville il tabellino racconta di 23 punti e 16 rimbalzi, risultando dominante sotto i tabelloni. Per la Dike sono giunte conferme importanti nella capacità di capitan Pastore di gestire i tempi di gioco, e nella solita maestria di Chicca Macchi di mettere al servizio della squadra le scelte giuste in ogni circostanza della partita. Molto bene Marzia Tagliamento (14 punti con 4/5 da oltre l’arco), Elisa Mancinelli (per lei 8 punti e tanta energia in mezzo al campo), e Nene Diene (in 20 minuti di utilizzo sono arrivati 9 punti e 3 rimbalzi).

Applausi al termine della gara sono arrivati anche per la squadra di Sabatelli che nonostante il passivo di 33 lunghezze ha espresso con Želnyte (12 pt) e Bove (10) vicino a canestro, e Porcu (7) e Marangoni (10) in cabina di regia, sprazzi di ottima pallacanestro in vista del prossimo campionato di A2.

Per la Dike, che non ha potuto schierare Gonzalez (impegnata in nazionale) e Ress (tenuta precauzionalmente a riposo), tante buone indicazioni e nuova carica in previsione di queste ultime due settimane di lavoro che la separano dall’Opening Day di Torino.