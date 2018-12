Napoli, sotto col Frosinone mentre il Liverpool perde pezzi... Inglesi falcidiati dalle assenze in difesa: altri problemi dopo l'infortunio occorso a Gomez

di Marco Festa

Scenderà in campo un'ora e mezza prima del Napoli contro il Frosinone, per la sfida valida per la sedicesima giornata di Premier League sull'insidioso campo del Bournemouth (sesto in condominio con Everton e Manchester United). Mentre per i partenopei il primo posto si è allontanato per effetto del succeso di misura di ieri sera della Juventus sull'Inter, l'obiettivo per i Reds sarà operare il sorpasso in testa alla classifica, almeno temporaneamente, ai danni della capolista Manchester City (impegnato alle 18:30 in casa del Chelasea, ndr). Intanto, però, il Liverpool continua a perdere i pezzi: un aspetto tutt'altro che secondario in vista della gara della verità, in programma martedì alle 21, ad Anfield, contro gli azzurri, per un posto negli ottavi di Champions League. Preso atto dell'infortunio di Joe Gomez, ha alzato bandiera bianca anche un altro difensore: Dejan Lovren. Il croato è a rischio forfait per la partita valida per la sesta e ultima giornata del gruppo C della massima competizione europea. Problemi non solo nelle retrovie per Jürgen Klopp. Altro sicuro assente odierno è Mane, gestito ma in dubbio per il match contro Hamsik e compagni: «Si è allenato per la prima volta venerdì, non è pronto per il campionato, ma speriamo che finisca il programma di recupero domenica» ha confermato lo stesso allenatore tedesco degli inglesi. Il Napoli resta alla finestra, in un sabato tra campo e tv per “spiare” i prossimi avversari, ultimo ostacolo sulla strada per una qualificazione che sarebbe un'autentica impresa.

Foto: canale YouTube ufficiale Liverpool FC