Liverpool - Napoli: l'attesa dei tifosi partenopei Nel TG Sport delle 14:30 di 696 TV il sondaggio completo alla vigilia della sfida Champions

di Marco Festa

Archiviata la pratica Frosinone con un perentorio 4-0, cresce, spasmodica, l'attesa dei tifosi del Napoli per la partita più attesa: quella di domani (ore 21) ad Anfield, contro il Liverpool. Sesta giornata del girone C di Champions League: in palio c'è l'accesso agli ottavi di finale della più importante competizione europea. I supporter degli azzurri sono fiduciosi in vista di una sfida mozzafiato; dall'elevato coefficiente di difficoltà, contro la capolista della Premier League. In giro per le strade del capoluogo campano si respira ottimismo. Una positività che si traduce in coraggio, voglia di andare a fare la storia; nell'assenza di paura a tratti incosciente ma significativo, nonostante il conclamato valore del prossimo avversario, finalista della scorsa edizione. D'altronde, in Inghilterra il Napoli ci arriva al comando della classifica. E così, parole d'elogio per la squadra; per il modo in cui ha condotto in porto il successo di sabato scorso, contro i ciociari. Massima convinzione nella capacità di gestione della rosa da parte di Ancelotti con il turnover percepito come un'arma in più e non come un pericolo. C'è voglia di vivere una notte magica con cui coronare un cammino finora senza sconfitte nella prestigiosa kermesse continentale. Il conto alla rovescia è già iniziato: a scandirlo le emozioni dei napoletani in un sondaggio di 696 TV Otto Channel che andrà in onda nella sua versione integrale nel corso del TG Sport delle 14:30.

