Liverpool - Napoli, il day after dei tifosi partenopei Delusione, rimpianti, elogi e critiche dei supporter dopo l'eliminazione dalla Champions League

Perdere ad Anfield ci può stare. La mancata qualificazione, certo, non è dipesa dalla sconfitta di ieri sera, ma piuttosto dalla gara d'esordio a Belgrado, da quell'eurogol di Di Maria al “Parco dei Principi” e da quello subito dalla Stella Rossa al “San Paolo”: in questi tre snodi il Napoli ha lasciato punti e gol pesanti, pesantissimi, risultati poi fatali nella notte di Liverpool. Ma Ancelotti non ne ha fatto un dramma: “Nessun rammarico, ora testa all'Europa League che per noi è una competizione importantissima e nella quale vogliamo essere protagonisti.” Per la serie: netta discontinuità con Sarri. Un trofeo da alzare è sempre un trofeo a cui dedicare massimo rispetto e concentrazione. E. intanto, il giorno dopo il popolo azzurro commenta cosi l'eliminazione dalla Champions League.

