Cagliari - Napoli, le probabili formazioni Alle 18 azzurri obbligati a vincere per rimanere in scia della Juventus, vittoriosa sul Toro

Dimenticare Anfield e tenere botta alla Juventus, che ieri sera si è portata a casa il derby della Mole piegando il Toro con un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo (gol numero 5000 della storia bianconera, ndr) allo stadio Olimpico Grande Torino. Il Napoli, a Cagliari (ore 18), va a caccia di 3 punti di vitale importanza per ridurre nuovamente il gap dal primo posto dall'attuale doppia cifra (-11) al -8 con cui Hamsik e compagni erano partiti alla volta di Liverpool e si trovavano prima della gara di ieri sera, che ha l'inizio del prosieguo del duello a distanza nella giornata numero 16 di Serie A.

Alla vigilia, in conferenza stampa, Ancelotti ha lasciato intendere che darà fiducia a Milik in attacco, bersagliato dalla critica per aver fallito il gol della qualificazione al '92 della trasferta-verità in Champions League: Insigne è in vantaggio su Mertens per affiancarlo. Il turnover potrebbe essere nuovamente ampio. In porta dovrebbe esserci la seconda consecutiva da titolare di Meret. Indisponibile Mario Rui, altra conferma nello starting eleven opposto sabato scorso al Frosinone: quella di Ghoulam.

Tra le fila sarde, incassati i complimenti dello stesso Ancelotti per il modo aggressivo e tenace di interpretare le partite, fino e oltre il novantesimo, come dimostrato dal pari in rimonta strappato alla Roma, Romagna e Pajac si contendono una maglia per affiancare Klavan al centro della difesa. Occhio all'imprevedibilità sulla trequarti di Joao Pedro, letale di per sè e deputato a ispirare il tandem d'attacco ben assortito, tutto velocità e forza fisica, composto da Sau e Cerri.

Cagliari - Napoli: le probabili formazioni.

Sardgena Arena (ore 18)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Cerri. A disp.: Rafael, Aresti, Pajac, Andreolli, Dessena, Cigarini, Ionita, Verde, Doratiotto, Farias. All.: Maran.

Ballottaggi: Romagna – Pajac: 70% - 30%; Cerri – Farias: 60% - 40%.

Squalificati: Ceppitelli, Srna.

Indisponibili: Castro, Lykogiannis, Pavoletti.

Diffidati: Ionita, Piscane.

Altri: Daga.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Rog, Zielinski; Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Albiol, Hysaj, Luperto, Diawara, Hamsik, Fabián Ruiz, Ounas, Mertens, Younes. All.: Ancelotti.

Ballottaggi: Meret – Ospina: 55% - 45%; Insigne – Mertens 55% - 45%.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiriches, Mario Rui, Verdi.

Diffidati: Koulibaly.

Altri: nessuno.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma 1. Assistenti: Lo Cicero della sezione di Brescia e Ranghetti della sezione di Chiari. Quarto uomo: Serra della sezione di Torino. Var: Mariani della sezione di Aprilia. Avar: Marrazzo della sezione di Frosinone.

Grafica: www.sscnapoli.it