Napoli, l'addio di Hamsik: "Via con un unico rimpianto" L'ex capitano è in volo verso la Cina: "Lo stipendio ha inciso sulla mia scelta, è un arrivederci"

“L'ho detto e lo ripeto: a Napoli lascio il cuore, amici, famiglia. Non sarà mai un addio, ma un arrivederci. Tornerò sempre volentieri.” Così Marek Hamsik, a Radio Kiss Kiss, ha salutato i tifosi azzurri prima di salire sul volo che lo sta portando in Cina, dove ad attenderlo c'è il Dalian, la sua nuova squadra. “L'unico rimpianto è non aver vinto lo scudetto. Eravamo vicinissimi al trionfo, lo scorso anno. Ci tenevo a conquistarlo per i tifosi. Non ci siamo riusciti, purtroppo, per la forza della Juventus. Ho scritto una lettera, ci ho messo tre giorni per finirla, dentro ho condensato tutti i miei pensieri per i supporter e la città, che mi hanno sempre fatto sentire a casa.”

Le parole dell'ormai ex capitano si sommano a quelle pronunciate nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bratislava."La trattativa è stata lunga e complicata più del previsto, ma io volevo provare questa e ringrazio il mio agente per aver curato ogni dettaglio, così come De Laurentiis, Ancelotti e Giuntuoli per avermi lasciato partire.” ha proseguito il centrocampista slovacco che ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di cominciare, sono ottimista. Dopo undici anni di Napoli volevo cambiare. Lo stipendio (triennale da nove milioni di euro netti a stagione, ndr), ovviamente, ha avuto peso nella mia scelta. Per adesso andrò in Asia senza la mia famiglia, siamo d’accordo su questo: dovrò prima adattarmi, come è successo al mio amico Lavezzi, già mi ha dato alcuni consigli. Ho sentito anche Carrasco, che gioca al Dalian, grazie a Dries Mertens con cui gioca nella nazionale belga.”

E a proposito di De Laurentiis. Il presidente ha detto che per Hamsik le porte erano e resteranno sempre aperte: "Un futuro da dirigente al Napoli? Voglio giocare ancora per un po' (ride, ndr)."

La chiusura è sul suo “erede”, Lorenzo Insigne: “Merita la fascia, è napoletano, ci tiene veramente a questa maglia e spero che un giorno raggiungerà i miei record. Sarà lui a batterli tutti.”