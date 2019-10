Pirotecnico pareggio per il real Anacapri Il 3 a 3 con il Quarto regala spettacolo e anche un pizzico di rammarico

Finisce con un pirotecnico pareggio il match casalingo del Real Anacapri contro il Quarto Calcio. Partita iniziata in salita per la squadra di Anacapri che va sotto nei primi minuti di gioco dopo il gol siglato da Rizzo che porta gli ospiti in vantaggio.

Veemente la reazione dei padroni di casa che in appena 10 minuti ribaltano il punteggio con le reti di Iovino e Conte. Il Quarto Calcio trova il pareggio prima dello scadere della prima frazione di gioco grazie a una rete di Dente.

Nel secondo tempo è ancora Conte a portare in vantaggio la squadra isolana che viene poi raggiunta allo scadere della partita dal Quarto con Guitto che insacca una punizione dalla distanza.