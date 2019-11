Il Real Anacapri travolge il Sant'Antimo Bella vittoria per 4 a 1 degli isolani

Grande vittoria in trasferta per il Real Anacapri che si impone sul campo del Sant’Antimo per 4 a 1. Partita incominciata con un grande approccio alla gara del Real Anacapri che dopo pochi minuti passa in vantaggio con una rete del suo capitano S. Parlato. Si riprende e la compagine ospite è subito raggiunta dai padroni di casa del Sant’Antimo che pareggiano i conti.

Il primo tempo è un assedio alla porta dei padroni di casa da parte degli isolani ma il punteggio rimane di parità.

La seconda frazione di gioco inizia nello stesso modo della prima frazione, con il Real Anacapri in attacco e il Sant’Antimo a difendere il pareggio.

Iovino con una grande rete riporta in vantaggio gli ospiti che poi dilagano con le reti di Galasso e nuovamente di Iovino.

La partita termina con il risultato di 4 a 1 in favore degli isolani.