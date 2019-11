Tutti i risultati del rugby campano Fermi i tornei seniores spazio ai giovani

Secondo fine settimana novembrino all'insegna dele avverse condizioni meteo. Annullato il raggruppamento femminile Under 16 di sabato all'Albricci, mentre oggi diverse gare disputate su manti da gioco al limite della praticabilità. Fermi i campionati maggiori, si sono disputati i tornei femminili e giovanili maschili.

Under 18 maschile

Terzo turno. Continua a vincere il Napoli Afragola che cala il tris con il successo in trasferta sull'Amatori Torre del Greco. La sfida tra le due inseguitrici Tigri Bari e Dragoni Sanniti si chiude con il successo dei pugliesi che restano così in scia dei partenopei. Vittorie esterne anche per Arechi e IV Circolo Benevento, che espugnano rispettivamente Corato e S. Maria Capua Vetere.

Under 16 maschile

Nell'unica sfida disputata quest'oggi, il Sacro Cuore Pompei vince fuori casa contro il Grande Napoli.

Coppa Italia Femminile Seniores

Nella tappa organizzata dalla Partenope, le Hammers Campobasso si aggiudicano la classifica di giornata.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 maschile Elite

Successo casalingo per i ragazzi della Partenope che superano i pari età del Benevento.

RISULTATI

UNDER 18 MASCHILE

TIGRI BARI 1980 - DRAGONI SANNITI = 21 - 17 (2-1) arbitro LANDRISCINA

AMATORI TORRE DEL GRECO - NAPOLI AFRAGOLA = 12 - 43 (2-7) arbitro PUGLIA

CORATO - ARECHI = 3 - 76 (0-12) arbitro COVELLI

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE - IV CIRCOLO BENEVENTO = 17 - 43 (3-7) arbitro LOMBARDI

UNDER 16 MASCHILE

GRANDE NAPOLI - SACRO CUORE POMPEI = 15 - 28 (3-4) arbitro TAVASSI

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1' HAMMERS CAMPOBASSO - 2' ZONA ORIENTALE SALERNO - 3' PARTENOPE arbitri SILVESTRO - IACOMINO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 MASCHILE ELITE

PARTENOPE - US BENEVENTO = 19 - 12 (3-2) arbitro PELLICCIONI