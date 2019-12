Il Napoli Basket torna sul mercato e firma Mastellari Serie A2, acquisto dalla Poderosa Montegranaro: altro segnale di forza della società partenopea

La Gevi Napoli Basket lancia un ulteriore avviso al campionato di Serie A2. La società partenopea, reduce da tre ko di fila nel girone ovest, non bada a spese e acquisisce i diritti sportivi di Martino Mastellari dalla Poderosa Montegranaro. La guardia, classe '96, di 193 centimetri, saluta il club marchigiano e firma per la Gevi di coach Stefano Sacripanti.

L'accordo con Napoli: "Innanzitutto tengo a ringraziare e a salutare Montegranaro a partire dalla società fino ad arrivare ai tifosi. - ha affermato Mastellari al momento della firma con Napoli - Lascio un ambiente in cui mi sono sentito a casa e per questo non posso che augurare il meglio per il futuro. Mi sono sentito molto apprezzato e voluto da Napoli, la società ha sempre mostrato un forte interesse nei miei riguardi sin dalle prime battute della trattativa. Sono sicuro che stringerò forti legami con tutti anche qui. Sono carico per questa nuova esperienza e pronto a dare il massimo per questi colori”.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket