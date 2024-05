IL PIZZINO SPOT di Urgo: False notizie Calzona è passato ad accusare i giornalisti e (in particolar modo) i social per le fake news...

Francesco Calzona (detto Ciccio) ha perso la testa. Dopo aver fatto male come Mazzarri e peggio di Garcia e dopo aver più che ampiamente dimostrato di non meritare la fiducia riposta in lui dal presidente De Laurentiis e da tutta la tifoseria azzurra, è passato ad accusare i giornalisti e (in particolar modo) i social, rei a suo avviso di diffondere fake news sul suo conto. In particolare, ha negato il fatto che non allenerebbe più la squadra, lasciandole solo svolgere qualche partitina tra amici. Si rassereni, qualora la notizia fosse falsa, cosa di cui sono (quasi) certo, nessuno se n'è accorto.