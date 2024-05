Terremoto, De Luca a Pozzuoli: non abbiate paura. Manzoni: lavori senza sosta Il presidente della Regione Campania: sono qui per tranquillizzarvi

Terremoto ai Campi Flegrei, soccorsi e interventi per sostenere la popolazione alle prese con una crisi bradisismica , tra le più difficili degli ultimi anni. A Pozzuoli nella notte è giunto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore, accompagnato dal direttore della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, e dal direttore generale della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo, prima ha preso parte a una riunione operativa alla quale ha partecipato anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e poi ha incontrato alcuni cittadini al porto che chiedevano rassicurazioni: "Sono qui per tranquillizzarvi - le parole di De Luca -. Si sta facendo tutto quello che si deve fare in questi casi. Non dovete avere paura". Tra le priorità la sistemazione dei residenti di due case per anziani giudicate molto vicine alla Solfatara.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha spiegato: È stata una notte che non dimenticheremo, è stata una notte che molti hanno trascorso lontano dalle proprie case. Stiamo lavorando senza sosta per allestire altre tende e altri punti di ristoro. Saremo qui per ogni vostra esigenza. Il supporto del dipartimento nazionale e della Protezione Civile Regionale è stato immediato. Ringrazio tutti quelli che si sono subito mossi per aiutare la nostra comunità. Ringrazio tutti i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine che sono in questo momento sul nostro territorio. Ringrazio gli assessori comunali e tutti i consiglieri comunali che si sono subito impegnati presentandosi qui da noi per mostrare vicinanza e mettere la città prima di ogni cosa senza differenze di schieramenti politici. Nella fretta dimentico sicuramente qualcuno e di questo me ne scuso in anticipo. Fatevi forza, abbracciamo i nostri cari, supereremo anche questo.". Il primo cittadino ha illustrato anche via social lavori e programma: E’ difficile, lo comprendo. Non è facile, abbiamo alcune famiglie che sono state sgomberate per motivi precauzionali, credetemi siamo tutti qui lavorando per seguire la situazione senza sottovalutare nulla. Protezione Civile, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco sono tutti in campo per strada, sono qui a Pozzuoli per voi, fermateli, chiedete qualsiasi assistenza. Sono state allestite aree di accoglienza. Con me c’è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore della Protezione Civile Regionale Italo Giulivo. Al momento abbiamo 4 aree per l'accoglienza dei cittadini, con generi di primo conforto e psicologi per l'assistenza alla popolazione.

- Palatrincone

- Parcheggio C9 in Via Vecchia delle Vigne

- Piazza a Mare

- Largo palazzine.

Allestiremo a breve altre aree in altre zone della città. Sappiatelo nessuno sarà lasciato solo. Scrivetemi e contattatemi per qualsiasi cosa.