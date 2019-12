Boxe: Irma Testa in raduno con la Nazionale La ragazza di Torre Annunziata sarà impegnata fino al 30 dicembre, il 2 gennaio nuovo appuntamento

Sono dodici le azzurre che stanno sostenendo il training camp ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, che è iniziato giovedì 26 e si concluderà lunedì 30 Dicembre prima del rompete le righe. Per tutti due giorni di riposo e poi si riprenderà dal 2 a 12 Gennaio. Al training camp sta partecipando anche la pugile campana Irma Testa che nel 2020 darà l'assalto alla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, passaggio cruciale della sua ambiziosa carriera.

L'atleta di Torre Annunziata ha già disputato i giochi di Rio de Janeiro nel 2016 venendo eliminata nei quarti di finale non senza qualche rimpianto. Ma in quell'occasione aveva solo 18 anni e il suo bagaglio d'esperienza era limitato. Invece, in terra nipponica sogna di salire sul gradino più alto del podio e per questo appuntamenti come quelli di Assisi sono fondamentali per non sbagliare nulla nel processo di avvicinamento alle Olimpiadi. Non sarà facile, le insidie saranno molte ma il talento e la caparbietà parlano in suo favore. Del resto in questi anni è sempre riuscita a stupire e non vuole smettere di farlo.

Oltre a lei in ritiro ci sono anche Martina La Piana, Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Giulia Lamagna, Alessia Mesiano, Valentina Alberti, Rebecca Nicoli, Francesca Amato, Angela Carini, Assunta Canfora e Flavia Severin. Lo staff tecnico sarà composto da Maurizio Stecca, Michele Caldarella, Laura Tosti e Riccardo D'Andrea. Tutte con un sogno in comune, quello di volare alle Olimpiadi di Tokyo per vivere l'esperienza più forte ed emozionante che il pugilato dilettantistico può regalare.