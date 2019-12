Real Anacapri di misura contro la Loggetta Gol di Iovino e gli isolani conquistano i tre punti

Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione del terzino De Chiara nella prima frazione di gioco, il Real Anacapri si impone per una rete a zero contro la Loggetta grazie ad una rete di Gennaro Iovino. Nella seconda frazione di gioco arriva l' espulsione anche per l'estremo difensore della squadra ospite a mettere in parità i numeri in campo.

L’allenatore dei padroni di casa, Andrea Staiano, ha così commentato a fine gara la vittoria dei suoi ragazzi: “Ci tengo a ringraziare questo gruppo fantastico che ha un cuore immenso e che gioca ogni partita come fosse una finale.

E non sono frasi fatte, oggi è stata veramente una partita tosta e difficile, una partita giocata con il cuore e vinta soffrendo con tante difficoltà a partire dagli infortuni, ad arrivare all'espulsione. Mi sembra doveroso menzionare questa squadra in toto, il nostro punto di forza, la forza di gruppo, valore fondamentale. Un in bocca al lupo a Santarpia che purtroppo si è infortunato e speriamo di recuperarlo presto.

Volevamo dedicare questa vittoria al nostro capitano che in settimana ha avuto dei problemi familiari e dirgli che ci siamo e siamo felici che si siano risolti fortunatamente.

Oggi ha dato una grandissima prova con una sontuosa prestazione. Adesso ci prepareremo per la partita di sabato, il derby contro la capolista Capri, un match difficile contro una grande squadra, per preparare soprattutto una grande festa. Che possa essere una grande giornata di sport in generale”.