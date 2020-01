Napoli, su Twitter gli auguri del presidente De Laurentiis Inizia il mese decisivo per i rinnovi di Callejón e Mertens: il punto sulle trattattive

“Cari amici, cari napoletani ovunque nel mondo. Guardiamo con fiducia al 2020, che sia ricco di gioia, successo, salute e allegria per tutti. Un pensiero particolare a chi si trova in difficoltà. Tanti auguri e Forza Napoli Sempre.” Con questo messaggio, attraverso il suo profilo Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha salutato l'arrivo del nuovo anno rivolgendo un pensiero ai tifosi azzurri, ma non solo: “Cari auguri a Rino Gattuso, a tutto lo staff tecnico e medico del Napoli, ai calciatori, ai dirigenti, ai collaboratori e a tutte le loro famiglie e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente” ha concluso il numero uno del club azzurro. Intanto, auguri a parte, è appena iniziato il mese della verità per Dries Mertens e José María Callejón, che, in caso di mancato rinnovo, dal primo febbraio prossimo saranno liberi di accordarsi con altre squadre, pronte ad assicurarseli a costo zero al termine della naturale scadenza dei rispettivi contratti, attualmente fissata al 30 giugno. ADL ha proposto a entrambi un prolungamento biennale alle stesse cifre. Lo spagnolo ha accettato la durata del vincolo, ma ha chiesto un aumento dell'ingaggio mentre il belga vorrebbe un triennale per chiudere la carriera all'ombra del Vesuvio. Nei prossimi giorni gli entourage dei calciatori e i vertici della dirigenza partenopea si incontreranno per cercare di raggiungere un'intesa.