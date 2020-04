La Pallanuoto si mobilita contro il coronavirus I campioni del mondo del Settebello e tanti altri hanno messo all'asta i propri cimeli

I campioni del mondo del Settebello di Sandro Campagna non si sono tirati indietro. L’emergenza chiama, la squadra risponde portando con sé tutti i grandi del passato nella corsa alla donazione.

Tre generazioni di campioni hanno avviato una gara di solidarietà mettendo a disposizione i propri cimeli per raccogliere fondi per gli ospedali e per le persone in difficoltà. L'iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Cristiano Tosi che attraverso il proprio sito propone i vari video registrati dai campioni e dalle campionesse di pallanuoto che hanno deciso di far parte di questa grande squadra. Sul sito, fondazionecritianotosi.org è possibile dare il proprio contributo per provare ad aggiudicarsi i cimeli messi in palio.

Iniziativa che segue quella di una settimana fa che ha visto protagonisti anche i campani Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto, che insieme ai compagni del settebello hanno deciso di partecipare all’asta per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Insomma la pallanuoto è scesa in campo per vincere la medaglia della solidarietà.