Federal Team Bike: i giovanissimi riprendono a pedalare I ragazzi del presidente Policano hanno ripreso con grande entusiasmo

L’emergenza sanitaria Covid-19 non ha affatto spento l’entusiasmo e la voglia di tornare a pedalare per il Federal Team Bike. La compagine giovanile di Palma Campania, presieduta da Carlo Policano, ha ripreso gli allenamenti con le categorie G1-G2-G3 e con tutte le accortezze possibili in ottemperanza alle linee guida tracciate dal Comitato Tecnico Scientifico, suddividendo l’intero gruppo in tre piccoli blocchi seguiti dai tre direttori sportivi Pietro Amelia, Francesco Moschiano e Giovanni Santaniello.

Il compito del direttivo e dei tecnici è stato quello di rilevare la temperatura corporea pre e post allenamento con termo-scanner e soprattutto la sanificazione delle biciclette.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Federal Team Bike vanta quest’anno un aumento delle presenze femminili rispetto agli anni scorsi: ben 7 atlete, un segnale importante di gradimento per il lavoro che si sta svolgendo a favore delle nuove leve del pedale e che gratifica gli sforzi fatti verso i giovani per amore delle due ruote.