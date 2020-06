Di Costanzo, una notte speciale con Gattuso e la Coppa Italia Il canottiere ha partecipato alla festa del Napoli dopo il trionfo dell'Olimpico contro la Juve

Dopo la vittoria in Coppa Italia ai calci di rigore contro la Juventus, la squadra azzurra si è ritrovata per festeggiare anche con qualche tifoso particolare. Tra loro anche Marco Di Costanzo che ha posato in una bella foto con la Coppa Italia e con il tecnico del Napoli Rino Gattuso. Il canottiere ha condiviso le sue sensazioni da tifosi anche attraverso i suoi canali social pubblicando foto con Gattuso, Politano e con lo storico magazziniere del Napoli, l’uomo della “tazzulella e cafè”, Tommaso Starace.

L’olimpionico ha esternato anche il suo giudizio da tifoso: “Che bello essere presente alla festa per la vittoria della Coppa Italia. Ho trovato un bel gruppo con un allenatore che dice quello che pensa senza peli sulla lingua. Dovremmo essere tutti un po’ Ringhio Gattuso. Forza Napoli, sempre”.

Dopo la festa con la squadra del cuore, Di Costanzo tornerà a fare sul serio per provare a coronare il sogno di partecipare e tornare sul podio Olimpico tra un anno a Tokyo.

Foto: pagina Facebook Marco Di Costanzo