Napoli, adesso i tifosi ci credono: "Quarto posto? Perché no?" Il sondaggio di 696 TV tra le strade del capoluogo campano alla vigilia della sfida con il Verona

Testa all'Hellas Verona. Con il cuore gonfio d'orgoglio per la vittoria della Coppa Italia e la fiducia, ritrovata, che cresce in maniera esponenziale. Domani, alle 19,30, il Napoli sarà di scena al “Bentegodi” per riprendere il suo cammino in Serie A. Scatta il conto alla rovescia per il recupero la ventisettesima giornata. E adesso, dopo aver staccato il “pass” per l'Europa League, gli azzurri hanno tutto da guadagnare e nulla da perdere. La rincorsa all'Atalanta, al quarto posto, è difficile: sia per il valore oggettivo degli orobici, sia per il +12 in classifica degli uomini di Gasperini, che non può, di certo, rappresentare un semplice e trascurabile dettagli. Ma, c'è un ma: il popolo partenopeo crede di nuovo, fortemente, nei suoi ragazzi e in mister Gattuso, che ha saputo ricompattare lo spogliatoio; risollevare le sorti di una squadra che era alla deriva e si rimessa prima in linea di galleggiamento, e, poi, a navigare verso orizzonti più sereni. Col vento in poppa. Nel video in apertura, il sondaggio di 696 TV OttoChannel realizzato questa mattina nel capolulogo campano.