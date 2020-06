Napoli, obiettivo continuità. A Verona turnover limitato Gli azzurri si rituffano nel campionato di Serie A. Alle 19,30 la sfida al Bentegodi con l'Hellas

Obiettivo continuità. Il Napoli non vuole più fermarsi e, dopo essersi preso la Coppa Italia e lo scalpo della Juventus, è pronto a rituffarsi nel campionato di Serie A. Alle 19,30 il calcio d'inizio della sfida al “Bentegodi” contro l'Hellas Verona, valida per la ventisettesima giornata. La rincorsa al quarto posto, difficile, ma non impossibile, inizia da qui. Fronte formazione, Gattuso dovrebbe rinviare il turnover alla partita in programma domenica sera, al “San Paolo”, contro la Spal. Tra i pali potrebbe, però, tornare Ospina, nonostante Meret sia entrato nella storia con il rigore parato a Dybala nell'ultimo atto della kermesse tricolore. In difesa, indisponibile Manolas, che è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno. Nel cuore del pacchetto arretrato, spazio al tandem Maksimovic – Koulibaly; sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo, nelle vesti di perno centrale, Demme è inamovibile, mentre Fabián Ruiz e Zielinski sono favoriti rispettivamente su Allan ed Elmas per fungere da mezzali. In attacco, il tridente potrebbe essere composto da Politano, Milik e Insigne. Probabile il mancato impiego di Callejon, ormai a un passo dall'addio, che può consumarsi proprio in occasione del match interno con gli estensi. Intanto, gli azzurri cambieranno la sede del ritiro estivo: dal Trentino, rotta sull'Abruzzo, destinazione Castel di Sangro.