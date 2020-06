Furto nella festa, Insigne regala uno scooter al derubato L'attaccante del Napoli ha donato un nuovo motorino al giovane tifoso

Nella notte dei festeggiamenti per il trionfo del Napoli in Coppa Italia aveva subito il furto del motorino. Lorenzo Insigne ha deciso di regalare un nuovo scooter a Salvatore, il ragazzo derubato da tre malviventi nel corso della festa per la vittoria all'Olimpico contro la Juventus. Le immagini avevano fatto il giro del web e hanno richiamato anche l'attenzione dell'attaccante azzurro, che ha donato un nuovo motorino al giovane tifoso. A "Radio Marte", è stata svelata l'identità del benefattore dopo il mistero delle prime ore. Grande felicità per Salvatore, che ha ricevuto il nuovo scooter e che ora spera di salutare e ringraziare dal vivo Insigne, autore di un bellissimo gesto nel giorno del ritorno in campionato per il suo Napoli a Verona. Calcio d'inizio alle 19.30 con il via al tentativo di rimonta Champions in casa partenopea. La squadra di Rino Gattuso è a -12 dal quarto posto occupato dall'Atalanta e sfida la sorpresa del campionato 2019/2020, vincente sabato scorso con il Cagliari.