Napoli, ore decisive per il futuro di Callejon Intanto, il gol contro l'Hellas Verona non dovrebbe cambiare il destino di Lozano

La domenica dell'addio alla maglia del Napoli. Salvo colpi di scena, per José Maria Callejon rischia di esserla la prossima. Da tempo gli scenari delineatisi lasciavano presagire al mancato rinnovo del contratto dello spagnolo, in scadenza il prossimo martedì, ma l'intesa potrebbe non essere prolungata nemmeno per altri due mesi, fino ad agosto, in modo da permettergli di terminare la stagione ed essere a disposizione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Manca ancora l'accordo economico, il tempo stringe. Delle due l'una: o si arriva a una celere stretta di mano o quella con la Spal sarà l'ultima partita dell'esterno d'attacco all'ombra del Vesuvio, a 7 anni di distanza dal suo approdo in Campania. I tifosi invocano a gran voce la sua permanenza: nel breve e lungo termine, il Siviglia è alla finestra. Si vedrà. Intanto, nonostante il gol all'Hellas Verona, anche il destino di Hirving Lozano sembra ormai destinato a essere lontano dal Napoli. Il suo agente, Mino Raiola, è attivo in Europa per trovargli una sistemazione. Tra il dire e il fare c'è la necessità di un investimento di 50 milioni di euro per il cartellino richiesti da De Laurentiis.