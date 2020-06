Napoli, il gesto d'amore di Callejon: resterà in azzurro L'esterno d'attacco spagnolo rinnoverà il contratto in scadenza sino al prossimo 31 agosto

Il cuore azzurro di José Maria Callejon alla fine ha prevalso su tutto. Lo spagnolo indosserà la maglia del Napoli sino al termine di questa stagione. Il suo contratto, in scadenza il prossimo martedì, e da diversi giorni al centro di negoziati, verrà prolungato sino al 31 di agosto in modo da consentirgli di concludere il campionato e giocare, innanzitutto, l'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. L'accordo è stato raggiunto grazie alla fondamentale mediazione di Cristiano Giuntoli e Rino Gattuso con l'entourage dell'esterno d'attacco, che ha rinunciato a qualsiasi indennizzo economico, non ha voluto altri stipendi o extra. L'unica richiesta dell'ex Real Madrid, ovviamente avallata dalla società azzurra, è stata quella di una copertura assicurativa che lo metterà al riparo da eventuali infortuni in vista del prosieguo della sua carriera, che sarà, comunque, lontano dalla Campania, a 7 anni dal suo arrivo all'ombra del Vesuvio. Sui social, in visibilio i supporter partenopei, emozionati dall'atto d'amore del cursore di fascia. Un gesto che fa il paio con quello di un altro idolo del tifo, Dries Mertens, che ha rinunciato all'Inter e al Chelsea, tra le altre, e, nel giorno della finale di Coppa Italia, ha annunciato il rinnovo del suo vincolo sino al 2022 con opzione per un'ulteriore stagione. Dunque, quella di domani contro la Spal non passerà alla storia come la partita dell'addio di Callejon, che vuole chiudere in bellezza e che con questo gesto, di certo, si è garantito la gratitudine eterna del popolo napoletano.