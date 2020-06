Tennis, Giustino al torneo di Perugia Per il napoletano esordio contro un qualificato, i favoriti sono Sonego e Andujar

La bella settimana vissuta a Todi, dove sono andati in scena i campionati tricolori vinti dal numero 46 dell’ATP Lorenzo Sonego, ha dato grande fiducia al tennista napoletano Lorenzo Giustino. Il numero 153 della classifica mondiale di singolare, giocherà anche la tappa di Perugia, che rientra nei tornei organizzati da MEF Tennis Events per fronteggiare l’emergenza dopo la cristallizzazione dei calendari internazionali che riprenderanno ad agosto.

Il torneo di Perugia vedrà ai nastri di partenza due top 100 come Lorenzo Sonego e il 34enne spagnolo Pablo Andujar che è attualmente numero 53 al mondo. Giustino nel primo turno, essendo la testa di serie numero 4, affronterà un qualificato. L’obiettivo anche in questa seconda settimana sulla terra battuta sarà quello di provare ad arrivare fino in fondo. Quello visto a Todi è un giocatore in fiducia capace di giocare alla pari anche con Sonego che è reduce da due stagioni giocate ad altissimo livello.