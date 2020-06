Napoli, i tifosi esultano: "Siamo tornati grandi" A 696 TV, le opinioni dei supporter azzurri dopo il sesto successo consecutivo in campionato

Sesta vittoria consecutiva in campionato per il Napoli per effetto del 3-1 rifilato ieri, al "San Paolo", alla Spal. Restano 12 i punti di ritardo dal quarto posto, ma in città, intanto, è tornato l'entusiasmo. (Giovedì ore 19,30), a Bergamo, contro l'Atalanta, l'ultimo treno per provare a rientrare in corsa per la Champions League. Nel video in apertura le opinioni dei supporter azzurri raccolte da 696 TV OttoChannel.