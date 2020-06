Tennis, Giustino inizia col piede giusto a Perugia Il napoletano ha superato in due set Arnaboldi, nel prossimo turno sfida con Vavassori

E’ iniziata con il piede giusto l’avventura di Lorenzo Giustino al torneo di Perugia. Il tennista partenopeo ha affrontato Arnaboldi nel primo turno del torneo umbro che si gioca sulla terra battuta. Per il campano una vittoria in due set. Nel primo match più equilibrato con Giustino bravo a fare il break e portare a casa la prima partita col punteggio di 6/4.

Arnaboldi non è riuscito a reagire e ha subito alzato bandiera bianca al cospetto di un avversario capace di giocare con grande profondità, come aveva già fatto a Todi, confermando la propria solidità anche negli scambi più lunghi. Il secondo set è volato via veloce con Giustino che si è imposto per 6/0 conquistando il passaggio al turno successivo dove affronterà Vavassori scendendo in campo ancora con il favore del pronostico. Da segnalare le vittorie anche degli altri favoriti: Sonego ha superato Passaro per 7/6 6/4; lo spagnolo Andujar ha battuto Kivattsev 6/2 7/6; Fabbiano ha avuto la meglio su Darderi per 6/4 6/2 e Vanni ha regolato Fonio con un doppio 6/4.