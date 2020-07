Napoli, testa all'Atalanta. In canna il colpo Osimhen Domani l'ultimo treno Champions. L'attaccante nigeriano ha incontrato il presidente De Laurentiis

Alla vigilia di Atalanta - Napoli, ultimo treno per rientrare in corsa nei giochi Champions, i tifosi azzurri sono pronti ad accogliere il primo colpo di mercato in vista della nuova annata agonistica: l'attaccante Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano, classe '98, è sbarcato ieri all'ombra del Vesuvio dove ha cenato con il tecnico Gattuso e il direttore sportivo Giuntoli. Oggi, a Capri, ha incontrato il presidente De Laurentiis, che gli ha proposto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. L'affare è in dirittura d'arrivo: nelle casse dei francesi del Lille verranno versati 40 milioni. Nella trattativa potrebbe rientrare, però, in extremis, anche il cartellino di Ounas. Intanto, la squadra ha lavorato a Castel Volturno in vista della sfida con gli orobici. A dieci giornate dalla fine della Serie A, con 12 punti da provare a recuperare sul quarto posto, vincere è imprescindibile. Un blitz d'obbligo, con i dettagli tecnico-tattici limati nel corso della seduta di rifinitura prima della partenza alla volta di Bergamo. Insigne e compagni arrivano al confronto diretto planando sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria della Coppa Italia e i cinque successi consecutivi in campionato. Quattro titolari sono pronti al rientro dal primo minuto: Ospina, Di Lorenzo, Demme e Zielinski. Due i ballottaggi da risolvere: il primo in difesa, tra Hysaj e Mario Rui; il secondo in attacco tra Callejon e Politano. Mertens guiderà l'assalto alla Dea.