Basket, Napoli: Bolognesi è il nuovo direttore sportivo Andrisani passa al ruolo di Head of Logistics Operations del club azzurro

Alessandro Bolognesi è il nuovo direttore sportivo della Gevi Napoli Basket. Il nativo di Porto Sant'Elpidio è reduce dall'avventura alla Poderosa Montegranaro lunga quattro stagioni da general manager. Cristian Andrisani, da ds del club partenopeo passa al ruolo di Head of Logistics Operations della società presieduta da Federico Grassi. "Sono davvero felice di approdare in una città piena di storia come Napoli essere parte di un progetto così ambizioso. Ringrazio il presidente Grassi, i soci Amoroso e Tavassi, ed il GM Mirenghi per la fiducia. Farò di tutto per ripagarla al più presto. - ha dichiarato il nuovo direttore sportivo del Napoli Basket - Tengo, inoltre, a ringraziare Montegranaro: i miei quattro anni come GM sono stati la chiave che mi ha portato ad ottenere questa grande occasione professionale”.