Pallanuoto, A1: San Donato sostituisce il CC Napoli Ripescaggio per la società lombarda che va a sostituire quella campana

Ci sono importanti novità in vista della prossima stagione nel massimo campionato maschile. La Federazione Italiano Nuoto, in seguito alla rinuncia del Circolo Canottieri Napoli all’iscrizione al prossimo campionato di pallanuoto di serie A1, ha stabilito che la squadra promossaè il San Donato Metanopoli Sport. Dunque la compagine partenopea ripartirà dalla serie A2 con un progetto legato ai giovani. Toccherà all’ex tecnico delle giovanili Enzo Massa, promosso in prima squadra, ricostruire e rendere competitivo un club che è tra i più prestigiosi della pallanuoto italiana.

Novità anche nella serie A1 femminile. A seguito della rinuncia all’iscrizione al prossimo campionato delle società Rapallo Pallanuoto e NC Milano, la Federazione Italiana Nuoto ha deciso che il prossimo torneo di serie A1 femminile si disputerà a otto squadre con il blocco delle retrocessioni. La prossima stagione 2020-2021 prevede inoltre il Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Trieste dal 17 al 24 gennaio 2021. Il campionato di pallanuoto serie A2 femminile 2020-2021 comporterà la promozione nella massima serie di due squadre.