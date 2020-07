Napoli: quinto posto, ma l'obiettivo è "la mentalità vincente" Gattuso: In tanti rimarranno e mi interessa come riusciamo a tenere il campo"

La trentesima giornata di Serie A può aver definito i giochi Scudetto con la Juventus a +7 sulla Lazio e a +11 sull'Inter e si è chiusa con Napoli-Roma al San Paolo. Ospiti in difficoltà nell'ultimo periodo e anche nell'approccio a Fuorigrotta. Tante occasioni per gli azzurri nel primo tempo chiuso sul pari: traversa colpita da Milik, errore nel tap-in di Callejon, chance giallorosse con Pellegrini. Al 55' è José Maria Callejon a siglare il vantaggio partenopeo battendo Pau Lopez. La Roma non demorde e in transizione con Henrikh Mkhitaryan trova l'1-1: una sbavatura che sembra complicare i piani del Napoli, ma Lorenzo Insigne è ispirato e si regala l'acuto: destro a giro per i 3 punti agli uomini di Gattuso.

Aggancio al quinto posto ai danni della Roma con il 2-1 finale e con polemica. Il Napoli ha segnalato una violazione del protocollo sanitario da parte della società capitolina. La Roma ritiene di aver rispettato isolamento e sicurezza con i propri tesserati al San Paolo. Soddisfatto nel post-gara Rino Gattuso, che ha sottolineato l'aspetto della mentalità, funzionale per un finale di campionato da obiettivi minimi verso quello massimo, la Champions League e la sfida con il Barcellona, quando al Camp Nou si ripartirà dall'1-1 di Fuorigrotta: "Devo ringraziare i ragazzi per la disponibilità che mi hanno dato. - ha affermato il tecnico calabrese - I complimenti vanno a loro perché tutti quello che io e il mio staff abbiamo proposto l'hanno sempre accettato con grande tranquillità e professionalità. Dobbiamo pensare di finire bene il campionato e a farci trovare pronti, a mettere benzina nelle gambe. Ma oggi mi interessa la mentalità, riuscire a tenere bene il campo, giocare bene le partite. Come dico ultimamente, in tanti rimarranno e bisogna costruire una mentalità vincente".