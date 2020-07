Napoli, ritiro in Abruzzo. Mercato, fari ancora sul Lille Il club azzurro è già attivo in vista della stagione 2021/2022 tra programmazione e trattative

Mandata in archivio la vittoria sulla Roma, il Napoli continua a programma la prossima stagione. Mauro Febbo, assessore al turismo e allo sviluppo economico della Regione Abruzzo, è intervenuto a Marte Sport Live annunciando che gli azzurri svolgeranno il tiro pre-campionato a Castel di Sangro: “L'accordo è per i prossimi 6 anni. Alla società andranno 800mila euro e il club si impegnerà a disputare tre amichevoli. Le date sono incerte per la Champions League. Il “Teofilo Patini” è uno stadio da circa 7000 spettatori, De Laurentiis ha apprezzato le nostre strutture. Di qui la possibilità di un rinnovo pluriennale. Ovviamente, c’è anche un contratto con il Comune, oltre che con la Regione”. Ma futuro fa rima anche con calciomercato ed è ormai ai dettagli la trattativa per Osimhen. L'attaccante nigeriano ha dato, da giorni, il suo benestare al trasferimento all'ombra del Vesuvio. Il club partenopeo sta lavorando per raggiungere l'intesa con il Lille e rilevarne il cartellino. Nell'affare potrebbe essere, però, inserito anche Gabriel, giovane difensore brasiliano, scelto da Giuntoli quale erede di Koulibaly, destinato a trasferirsi in Premier League. L'offerta sul piatto è così lievitata a 50 milioni più Ounas per raddoppiare e rinforzare, in un solo colpo, due reparti.