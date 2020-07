Champions: Barça-Napoli, chi passa sfiderà Bayern o Chelsea Lozano, da enigma a risorsa: l'esterno offensivo messicano potrebbe restare

Sorteggio a Nyon con i delegati delle squadre collegati in streaming per la Champions League. Accoppiamenti non semplici per le squadre italiane. La vincente del doppio confronto Barcellona - Napoli (al Camp Nou si ripartirà dall'1-1 del San Paolo) affronterà la vincente di Bayern Monaco - Chelsea (tedeschi avanti 3-0 dopo l'andata e quindi favoriti per l'accesso ai quarti). Già sicuri i quarti di finale Atalanta-PSG e Lipsia - Atletico Madrid. Una tra il City e il Real, invece, per la Juventus che dovrà prima ribaltare il ko (1-0) subito a Lione.

Lozano al bivio - Da enigma a risorsa, da cacciato via in allenamento a decisivo nei secondi tempi delle sfide. È la crescita di Hirving Lozano a incuriosire il mondo azzurro e la prospettiva del messicano potrebbe cambiare. Sembrava destinato alla cessione dopo l'acquisto, formalizzato appena la scorsa estate dal PSV come top player per il secondo anno di Carlo Ancelotti all'ombra del Vesuvio. È stato, invece, un percorso ad ostacoli, prima per trovare collocazione nel sistema tattico e con i veterani capaci di difendersi con forza la loro posizione, poi con le difficoltà nella gestione del tecnico emiliano, sostituito con Rino Gattuso. Il rapporto con il calabrese non è stato semplice e nell'attesa della Coppa Italia è arrivato anche il punto di rottura, con Lozano allontanato dal terreno di gioco. È stato il momento cruciale, della risalita per l'esterno offensivo messicano, accusato di un atteggiamento negativo e ora protagonista. Gol a Verona per blindare il successo, firma a Marassi contro il Genoa, decisivo per i tre punti. Finalmente Lozano ha messo in mostra il potenziale, nascosto e visto in rare occasioni come in avvio di campionato contro la Juventus. Nei discorsi futuri, rientra anche il suo profilo, centrale nella scorsa estate, di lato nei mesi successivi e che torna d'attualità in un lampo dopo un'operazione da big firmata per Ancelotti e che può diventare preziosa per Gattuso.