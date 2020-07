Basket, Napoli attende Zerini per completare il roster L'ala/centro potrebbe tornare in Campania dopo l'avventura ad Avellino

Andrea Zerini per definire il pacchetto lunghi e rinnovare una volontà già chiara: Napoli vuole la Serie A con la promozione dal campo. Poteva arrivare anche tramite ranking della Legabasket, che cercava team in A2 per integrare l'organico della massima serie. Il presidente, Federico Grassi, ha fissato un percorso di crescita costante per il Napoli Basket, rinato in B, inserito in A2 con l'acquisto del titolo sportivo di Legnano e ora big del secondo livello nazionale.

L'ala toscana sembra tentata dall'idea di tornare in Campania per l'obiettivo di rientrare in massima serie dopo un anno con un campionato da vincere e che vedrà Scafati come grande rivale. Anche il club dell'Agro ha piazzato colpi super. I due americani, Randy Culpepper e Charles Thomas, promettono spettacolo al PalaMangano e la batteria di italiani è interessante. Sembra già sfida a distanza tra i coach, Stefano Sacripanti e Alex Finelli.

Caserta, dal canto suo, ha mosso i primi passi per l'allestimento del roster con la conferma di Paolo Paci e la firma di Matteo Schina. Saluta, invece, Marco Giuri. La Campania avrà tre squadre in Serie A2. Con Biella che parteciperà al torneo, lo spiraglio Avellino sembra definitivamente annullato salvo sorprese entro il termine dei cambi di titolo o di altre evoluzioni. In B, al lavoro Salerno, Sant'Antimo e Pozzuoli nell'attesa della Scandone, ferma al palo da mesi.