Verso Napoli-Milan, Gattuso sfida il suo passato Tarda serata per il posticipo domenicale, attesa Champions per gli azzurri

La vincente di Barcellona-Napoli contro la vincente di Bayern Monaco-Chelsea. I tedeschi, forti del 3-0 dell'andata allo Stamford Bridge, sembrano destinati ai quarti. Equilibrio ad inizio agosto, invece, tra gli azzurri e i blaugrana: 1-1 al San Paolo e Quique Setien non ha nascosto le difficoltà del Barça in questa fase. I catalani proveranno a tenere la Liga aperta fino all'ultima giornata: un impegno in più verso la fase clou della stagione.

Il Napoli dovrà vivere il finale di campionato come apripista al sogno Champions. Il sorteggio ha definito anche la prospettiva di una semifinale tutta italiana con la Juventus, ma testa al campionato e alla preparazione. Per Rino Gattuso, domani sera alle 21.45, sarà prima da ex contro il Milan, con cui ha vinto tutto da calciatore e ha vissuto da allenatore un'esperienza rivalutata con il passare dei mesi, non capace di riportare i rossoneri in alto, ma tra le migliori dell'ultimo periodo nella fase interlocutoria vissuta nella gestione Elliott. Prima da ex contro il Milan e contro Zlatan Ibrahimovic, pensato dal Napoli nell'era Ancelotti e grande amico di Gattuso. Obiettivo Europa per la squadra di Stefano Pioli, che ha steso le prime due delle classe realizzando 7 gol in 180 minuti, obiettivo continuità per i partenopei, reduci dal blitz di Marassi e che ritrovano Kalidou Koulibaly e Diego Demme dopo la squalifica. Gattuso dovrebbe affidarsi al trio classico - Callejon, Mertens e Insigne - in attacco.