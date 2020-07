Napoli, è il giorno di Osimhen: nell'accordo spunta Ounas Affare complessivo da 81 milioni di euro, contratto quinquennale per il classe '98

Firma in giornata e giovedì l'annuncio. Ecco le tappe dell'operazione che sarà chiusa dal Napoli. Il club partenopeo si regala Victor Osimhen con una cifra record: 81 milioni di euro, ma inserendo Adam Ounas, valutato circa 30 milioni per il cartellino. È il giorno dell'ultimo atto. Sarà Cristiano Giuntoli a raggiungere l'entourage del calciatore per la firma del nigeriano classe '98, primo tassello di un restyling, non aggressivo, ma che parte da una certezza, da Rino Gattuso.

Visite mediche con l'annuncio che dovrebbe arrivare entro le prossime 48 ore. Osimhen aveva già fatto tappa a Napoli. Ha respirato l'ambiente azzurro: un momento che è risultato decisivo per far volare via gli ultimi dubbi. Ha stupito in Ligue 1, è pronto a confermarsi in Serie A. Se nella scorsa estate, il Napoli era stato vicino a firmare Nicolas Pépé dal Lille, strappato poi dall'Arsenal per 80 milioni, questa volta gli azzurri sono andati decisi e hanno affondato il colpo per ottenere le prestazioni di Osimhen. Contratto di 5 anni con una cifra che parte dalla base di 2.5 milioni, ma che con i bonus può raggiungere facilmente i 5. Intanto, per il Napoli è già vigilia di campionato dopo aver annunciato Castel di Sangro come sede del ritiro. Domani, alle 19.30, sarà trasferta a Bologna per gli uomini di Gattuso con l'obiettivo quinto posto, occupato dalla Roma, da inseguire nel rush finale e distante due punti dopo il pari con il Milan.