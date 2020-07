Napoli Basket, con Zerini c'è anche Uglietti Roster profondo e che punterà senza dubbio alla promozione in massima serie

Andrea Zerini e Lorenzo Uglietti per la "pole" nella ripartenza della Serie A2. È un Napoli Basket che non nasconde assolutamente l'obiettivo stagionale. I partenopei vogliono la promozione in A sul campo nel 2020/2021. Coach Stefano Sacripanti si ritroverà a disposizione un roster profondo con due americani, scesi dalla A, come Josh Mayo e Jordan Parks, e un gruppo di italiani d'altissimo livello per il secondo campionato nazionale.

Andrea Zerini è destinato al rientro in Campania dopo l'avventura ad Avellino e le ultime due stagioni a Brescia. Ritroverà Sacripanti come in Irpinia. Uglietti tornerà in A2, dove con Treviso ha ottenuto una promozione in massima serie e conquistato una Coppa Italia di categoria. Qualità e carica emotiva al punto giusto per sognare in grande, il ritorno di Napoli nell'elite del basket nazionale, che poteva avvenire anche tramite ammissione, ma la società presieduta da Federico Grassi ha preferito evitare salti nel buio. Il basket italiano attende novità dall'esecutivo. Nella riforma dello sport potrebbe spuntare un nuovo regime fiscale per i dilettanti, ma anche l'abolizione del vincolo sportivo. Tutto in discussione con la Serie A2 e la Serie B che dovrà rimodularsi dopo gli addii e i riposizionamenti dei club.