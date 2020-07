Il Napoli a Bologna in attesa di abbracciare Osimhen Con il Lille accordo sulla parola anche per uno scambio tra Gabriel e Ounas, slegato dall'affare

Alle 19,30 il fischio d'inizio di Bologna – Napoli, ma con la qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League già in tasca, grazie alla vittoria della Coppa Italia, e in attesa del prossimo 8 agosto, giorno del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, al “Camp Nou”, contro il Barcellona, a tenere banco in casa azzurra è il calciomercato. Cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Osimhen dopo l’incontro tenuto ieri, al largo di Porto Cervo, tra l'entourage dell'attaccante nigeriano, il direttore sportivo Giuntoli e i legali Pompilio e Chiavelli. Il Lille ha fretta di battere cassa per far fronte ad alcune scadenze. Entro domani è atteso la “fumata bianca” formale, a margine delle visite mediche di rito. L'unica novità sostanziale, rispetto a quanto inizialmente trapelato, è che l'affare sarà slegato da Ounas. Il club francese si assicurerà 50 milioni di euro cash più di 10 di bonus, ma nell'intesa c'è anche un accordo sulla parola proprio per Ounas, inserito, però, in un altro negoziato: quello che porterebbe portare all'ombra del Vesuvio il difensore brasiliano Gabriel e far fare il percorso inverso al centrocampista offensivo transalpino. Si vedrà. Intanto, i tifosi si fregano le mani e attendono il colpo da record, per l'investimento posto in essere, nella storia della società partenopea.