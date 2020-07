Napoli, pari a Bologna. Subito la ripresa a Castel Volturno Palestra per Llorente, lavoro personalizzato per Younes nell'ultimo report azzurro

Il Napoli spreca nel primo tempo e nella ripresa dopo il vantaggio con firma Manolas. Ci pensa Barrow a regalare il pari al Bologna con i brividi sul tentativo di Palacio, a tu per tu con Meret, e sulla conclusione di Danilo. Il difensore felsineo becca in pieno il palo. Finale di 1-1 allo stadio Dall'Ara e gli azzurri si ritrovano a -4 dal quinto posto e agganciati dal Milan al sesto. Subito rientro a Castel Volturno per la ripresa della preparazione. Gruppo al completo con seduta in palestra per Llorente e lavoro personalizzato sul campo per Younes. Nel mirino degli uomini di Gattuso c'è ora l'Udinese. Domenica, alle 19.30, sarà sfida al San Paolo contro i bianconeri.