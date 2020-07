Dalla Francia la conferma: "Osimhen giocherà nel Napoli" In casa partenopea è conto alla rovescia per l'annuncia dell'acquisto del centravanti del Lille

L'accordo definitivo per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli è stato raggiunto, lo scorso lunedì, al largo di Porto Cervo, ma, semmai ce ne fosse stato bisogno, che l'affare sia fatto è ormai conclamato anche per effetto delle dichiarazioni che sono arrivate dalla Francia. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Isaac Lihadji, il direttore generale del Lille, lo spagnolo Marc Ingla, si è sbilanciato: "Siamo ai dettagli finali per la cessione. C'erano anche altri club, ma la scelta del giocatore è fatta. Peccato doverlo cedere, ma andrà via”. L'attaccante nigeriano ha fruttato 50 milioni di euro più 10 di bonus permettendo alla società transalpina, che attraverso un lavoro di scouting scova sistematicamente calciatori di grande prospettiva, di realizzare un'altra, consistente, plusvalenza. Risolutiva la mediazione operata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha soddisfatto le richieste degli agenti nell'entourage del classe '98 dopo aver chiuso l'intesa con il talento africano, blindato con un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Nelle prossime ore le visite mediche di rito precederanno l'annuncio ufficiale dall'approdo all'ombra del Vesuvio del centravanti, che sa farsi valere pure come esterno d'attacco: a Gattuso il compito di valorizzarlo e sfruttarlo al massimo delle potenzialità nel suo rodato tridente.