Napoli, Osimhen: la trattativa si complica Sireni inglesi con offerte da top player per l'attaccante del Lille. Domani c'è l'Udinese

Sembrava tutto fatto, ora le piste inglesi fanno cambiare la prospettiva. Il Napoli resta ad un passo da Victor Osimhen, ma spunta il Liverpool nella trattativa tra gli azzurri e la punta, protagonista nell'ultima stagione di Ligue 1 con il Lille. Il cambio dell'agente, con Osimhen ora assistito da William D'Avila, ha garantito uno scossone. Il procuratore ha subito chiarito al Napoli che occorre una modifica all'accordo: almeno il dieci per cento del cartellino come parametro per il compenso stagionale. Il Napoli puntava a raggiungere quota 5 milioni con i bonus. D'Avila li chiede come base, ma intanto ecco dall'Inghilterra i rumors di un contatto diretto tra l'agente di Osimhen e il Liverpool e già si parla di un'offerta da 7 milioni di euro a stagione.

Nel caso di un affondo dei Reds, sarebbe complicata la risposta degli azzurri, ma la proprietà partenopea confida nel viaggio del nigeriano a Napoli per conoscere l'ambiente e nei contatti con Rino Gattuso, decisivo per intavolare davvero la trattativa. Gli azzurri hanno l'Udinese nel mirino dopo i pareggi con il Milan e il Bologna. Rifinitura al San Paolo senza Amin Younes e Fernando Llorente. Conferma del lavoro differenziato e non figurano nella lista dei convocati, come Giovanni Di Lorenzo squalificato. Domani, alle 19.30, Napoli con il 4-3-3. Hirving Lozano sarà esterno d'attacco, al pari di Lorenzo Insigne, con Dries Mertens centrale.