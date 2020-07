Napoli, 2-1 all'Udinese. Gattuso: "Ci garantisce tranquillità" Il tecnico azzurro: "Vittoria importante perché ci fa lavorare meglio"

Il dovere di restare protagonisti in campionato per quanto l'Europa sia dettaglio sicuro: il Napoli ospita l'Udinese al San Paolo e l'avvio non è dei più semplici. La prima vera giocata è di marca friulana. Lavoro sull'out con Nestorovski a garantire spazio a Zeegelaar. Palla che scorre in area e che trova pronto Rodrigo De Paul per l'1-0 Udinese: il settimo sigillo in campionato per l'argentino che regala il vantaggio agli ospiti al 22'. Ospina battuto, Napoli sotto e chiamato alla reazione che arriva rapida, prima con Mario Rui, poi con l'infilata mancata da Callejon e corretta da Fabian Ruiz che innesca Milik. In estirada il polacco per il pareggio alla mezzora. Quanto basta per l'1-1 con gli azzurri che rischiano anche sul finale del primo tempo.

Il Napoli cambia passo nella ripresa. La conclusione di Zielinski regala l'illusione del sorpasso. Musso superato, ma la sfera batte sulla linea di porta e torna in campo. La goal-line technology conferma: più della metà oltre, ma non è gol, il pallone non ha varcato completamente il limite dei pali difesi dall'estremo difensore bianconero. Poco dopo Ospina è super su un tiro potente di Lasagna e ci vuole la carambola di Koulibaly sulla traversa per evitare il bis di De Paul. L'Udinese si ritrova beffata nel recupero: è Politano, al limite dell'area, a trovare il palo e la rete: 2-1 Napoli e -2 dalla Roma, quinta.

La soddisfazione di Rino Gattuso a fine gara: "La squadra fa delle buone cose. - ha spiegato il tecnico calabrese a fine gara - Ce l'abbiamo messa tutta. Davamo la sensazione che volevamo vincere a tutti i costi. Penso che sia stata una vittoria importante perché ci fa lavorare meglio. Ci fa proseguire il nostro cammino con più tranquillità".