Tennis, Giustino poco brillante in Spagna Il napoletano ha vinto solo un match nel torneo di esibizione della "Liga MAPFRE Valor de Tenis"

La Liga MAPFRE Valor de Tenis, il circuito d’esibizione organizzato dalla Federazione Spagnola, ha visto tra i protagonisti il napoletano Lorenzo Giustino. Il numero 153 Atp era il numero uno del tabellone e ha usufruito di un bye nel primo turno del torneo andato in scena sui campi dell’UP Padel e Tennis Cornella-Bcn di Conellà. Il napoletano è entrato in campo per il suo esordio contro lo spagnolo Esteve, numero 481 della classifica mondiale. Esordio durato poco per il ritiro dell’avversario sul risultato di 5 a 4 in favore di Giustino nel primo set.

Dopo le buone prove ai tricolori di Todi e al torneo di Perugia, Giustino è parso meno brillante e nel turno successivo ha pagato dazio contro il numero 296 del mondo lo spagnolo Barraco. Match equilibrato nel primo set vinto dall’iberico al tie-break per 7 a 3. Nella seconda partita nulla da fare per il napoletano che dopo aver subito il break è uscito completamente dal gioco cedendo per 6-1.

Dopo l’eliminazione è tempo di pensare soprattutto al mese di agosto quando dovrebbe ricominciare sia il circuito ATP con i primi tornei Challenger sulla terra battuta attendendo di capire se si giocheranno i tornei americani.