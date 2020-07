Napoli, ultimatum a Osimhen. Testa al Parma per gli azzurri Domani (ore 19.30) la trasferta in Emilia, obiettivo continuità per la squadra di Gattuso

Tanto rumore per nulla perché ad oggi sembra un gioco al rialzo, ma senza reali offerte dei club di Premier League, sia per il cartellino con il Lille che per l'ingaggio con il calciatore. La strategia del nuovo agente, William D'Avila, non trova nuovi spunti e allora ecco l'ultimatum del Napoli a Victor Osimhen. Giovedì scorso doveva arrivare la fumata bianca con le visite mediche, il prossimo giovedì, in pratica entro 48 ore, l'attaccante classe '98 dovrà dare una risposta agli azzurri.

Aurelio De Laurentiis non vuole perdere tempo, vuole convinzione dal nigeriano per sposare il progetto partenopeo. Rino Gattuso ha già lanciato segnali importanti alla punta, protagonista nell'ultima Ligue 1 prima della sosta. Il Napoli crede in Osimhen e ha già certificato i numeri della trattativa. Ora tocca all'attaccante. È la fase clou di un accordo che resta ad un passo con ADL capofila, in ambito di Lega Serie A, per i diritti tv. Una gestione in autonomia che trova risposte positive in alcuni presidenti di massima serie.

Novità di un'estate che incrocia il lavoro di mercato con gli aspetti di campo. Il Napoli vive già ore di vigilia: domani sarà trasferta a Parma. Emiliani in caduta libera, azzurri a caccia della continuità dopo la vittoria in rimonta contro l'Udinese. Nel mirino c'è il Barcellona e l'obiettivo di ritrovare Dries Mertens al cento per cento per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.