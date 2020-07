Napoli, il City prepara l'offerta per Kouilibaly Domani gli azzurri sfideranno il Parma al "Tardini", ma tiene banco il mercato. In arrivo Under

In attesa di poter finalmente annunciare l'acquisto dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen, dopo un lungo tira e molla con l'entourage del calciatore, il Napoli si prepara a salutare Kalidou Koulibaly e a battere cassa. Nell'ultimo incontro il procuratore del difensore senegalese, Fali Ramadani, ha comunicato al club azzurro che Pep Guardiola è interessato al centrale africano e presto potrebbe, dunque, arrivare un'offerta formale da parte del club inglese. Aurelio De Laurentiis ha fissato in 80 milioni di euro la cifra minima per intavolare un negoziato e lasciar partire uno dei pezzi da novanta dell'organico, approdato all'ombra del Vesuvio nell'estate del 2014 ed entrato nel cuore dei tifosi a suon di prestazioni memorabili. Intanto, tornando al fronte giocatori in entrata, risuonano dalla Turchia le parole di Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, il club in cui militava l'esterno offensivo Cengiz Under prima di trasferirsi tra le file della Roma. A TRT Spor Gumusdag ha dichiarato: "Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le trattative sono in corso. Da quell'operazione, 4, 5 milioni saranno per noi". Il riferimento è alla percentuale sulla futura rivendita pattuita al momento del passaggio in Italia. Nel contempo, domani sarà di nuovo campionato: al “Tardini” la sfida numero 36 tra Parma e Napoli. Il bilancio dei precedenti in Emilia è di 8 vittorie dei ducali, 3 pareggi e 6 successi dei partenopei.