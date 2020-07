Napoli, a Parma chance per Lozano in una veste inconsueta Glia azzurri al "Tardini" senza particolari assilli di classifica, ma per continuare a vincere

A quattro giornate dalla fine del campionato, il Napoli, già qualificato alla fase a giorni della prossima edizione dell'Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia, e ormai tagliato fuori dai giochi per il quarto posto può puntare, al massimo, a scalzare la Roma dal quinto e a continuare la sua marcia record nel girone di ritorno, seconda solo alla strepitosa Atalanta. Con questa premessa, l'impegno di stasera, con calcio d'inizio alle 19,30, al “Tardini”, contro il Parma, potrebbe essere facilmente relegato alla partita per onor di firma, ma un girone dopo il suo approdo sulla panchina azzurra, Gattuso vuole un'altra prova di forza per un preciso motivo: vincere aiuta a vincere e allenare l'attitudine a farlo non può che essere la strada maestra da imboccare il vista del ritorno degli ottavi di Champions League, in programma l'8 agosto, in trasferta, contro il Barcellona. La rosa, spremuta dalle gare a stretto giro di posta va, però, gestita e il turnover continuerà inevitabilmente. Certi i rientri di Meret (Ospina non è stato convocato per un affaticamento muscolare, ndr), Di Lorenzo, Maksimovic, Elmas, Demme e Politano. Spazio anche a un esperimento: Lozano, titolare, nelle vesti di falso nueve approfittando della squalifica di Milik e della necessità di risparmiare Mertens, reduce da una dolorosa botta a un gluteo, rimediata contro l'Udinese. Testa al campo, ma il calciomercato è, nel contempo, entrato definitivamente nel vivo: è scattato il conto alla rovescia per l'annuncio di Osimhen; stretta finale per Ünder mentre si attende l'offerta ufficiale dal Manchester City per Koulibaly.