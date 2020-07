Tre rigori, il Napoli cade a Parma: azzurri k.o. 2-1 Al "Tardini" decide Kulusevski dagli undici metri dopo i penalty trasformati da Caprari e Insigne

Il Napoli cede il passo in trasferta: azzurri k.o. con il finale di 2-1 al “Tardini” contro il Parma. Emiliani in vantaggio allo scadere del primo tempo (48') con un calcio di rigore trasformato da Caprari. In avvio di ripresa la replica di Insigne, che realizza il secondo penalty della serata: al 54' è 1-1. Il terzo tiro dagli undici metri, concesso e realizzato, porta, invece, la firma di Kulusevski, che all'87' regala sorpasso nel risultato e 3 punti ai ducali. Sabato, alle 21,45, Napoli - Sassuolo: gli uomini di Gattuso andranno a caccia del pronto riscatto.

Il tabellino.

Parma Napoli 2-1

Marcatori: pt 48' Caprari (rig.); st 9' Insigne (rig.), 42' Kulusevski (rig.).

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (17' st Barillà), Brugman, Kurtic (29' st Iacoponi); Karamoh (17' st Inglese), Siligardi (13' st Kulusevski), Caprari (30' st Gervinho). A disp.: Colombi, Regini, Laurini, Sprocati. All.: D'Aversa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan (20' st Elmas), Demme (40' st Lobotka), Fabian Ruiz (32' st Zielinski); Politano (20' st Callejon), Lozano (40' st Younes), Insigne. A disp.: Karnezis, Malcuit, Luperto, Mertens, Hysaj, Ghoulam, Manolas. All.: Gattuso.

Arbitro: Giua della sezione di Olbia.

Note: Ammoniti: Grassi, Brugman, Iacoponi; Lozano. Recupero: pt 2' pt; st 6'.