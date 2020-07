Boxe: Carini convocata per il raduno di Assisi La forte pugile napoletana continua il suo percorso verso i Giochi di Tokyo

Manca esattamente un anno all’accensione del braciere nello Stadio Olimpico di Tokyo dopo lo storico rinvio di dodici mesi per colpa della pandemia globale. Un anno in più per lavorare e sognare anche per le pugili azzurre. Il tecnico federale Laura Tosti, insieme a Michele Caldarella e Riccardo D’Andrea, guiderà il training camp di preparazione, che si svolgerà al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi, dal 31 luglio al 10 agosto.

Un raduno in cui saranno presenti anche due atlete campane. Assente Irma Testa, che continua a lavorare a Torre Annunziata, raggiungeranno la Nazionale il punto fermo Angela Carini, che è ad un solo match dalla qualificazione Olimpica, e Giovanna Marchese. Per entrambe le pugili campane quello di Assisi sarà un appuntamento importante per continuare il percorso di crescita in vista del 2021, quando andranno in scena i tornei di qualificazione Olimpica, il vero sogno dell’intero gruppo azzurro.

Oltre alle due campane, saranno presenti anche: Roberta Bonatti, Olena Savchuk, Giordana Sorrentino, Martina La Piana, Sharon Prisco, Biancamaria Tessari, Laessia Mesiano, Rebecca Nicoli, Valentina Alberti, Assunta Canfora, Flavia Severin e Carlotta Paoletti.