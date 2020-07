Il Napoli chiude per Osimhen. Parte l'assalto a Boga Il club azzurro scatenato per regalare a Gattuso interpreti giovani e talentuosi per il tridente

C'è mancato davvero poco che diventasse la classica telenovela estiva di calciomercato, ma alla fine, dopo un tira e molla tradottosi semplicemente nel più classico del gioco delle parti, Victor Osimhen giocherà nel Napoli. Tra i più navigati addetti ai lavori che hanno lavorato e stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli del negoziato c'è Andrea D'Amico, impegnato nelle vesti di intermediario. “È un'operazione su cui è stato imposto il silenzio finché non verrà finalizzata. L'affare è in via di definizione, ma non posso aggiungere altro.” ha dichiarato D'Amico a Radio Kiss Kiss per poi aggiungere: “A Gattuso piacciono tutti i calciatori forti. Con Giuntoli hanno creato un asse importante, in grado di rendere questo Napoli sempre più forte.” Ma nel day after della sconfitta a Parma, che ha lasciato una lunga coda polemica in merito alla direzione di gara dell'arbitro Giua della sezione di Olbia, a tenere vivo l'interesse dei tifosi partenopei sul fronte nuovi arrivi non c'è solo Osimhen. Sottotraccia prosegue la trattativa per Jeremie Boga del Sassuolo, che potrebbe essere un'altra mortifera freccia all'arco azzurro per il tridente del futuro. Tra smentite di rito e contatti, la possibilità di vedere il gioiellino francese naturalizzato ivoriano all'ombra del Vesuvio resta alta. Si avvicina il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in trasferta, contro il Barcellona, ma pure un agosto caldissimo, e non solo per le temperature, da cui verrà fuori il nuovo Napoli.