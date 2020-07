Pallanuoto: Settebello show nel mare di Siracusa I campani Dolce e Velotto nella formazione B, il match è terminato 11 a 11

Il mare siciliano ha ospitato l’amichevole tra Italia A e Italia B che ha concluso la fase del ritiro siciliano. Il Settebello di Campagna, diviso in due squadre con qualche rinforzo proveniente dall’Ortigia, si è divertita a giocare un match dopo tanti mesi. La Nazionale azzurra è tornata a giocare in mare cinque anni dopo, era il 4 settembre 2015 a Capri, nel suggestivo scenario di Marina Piccola, davanti ai Faraglioni, quando gli azzurri vice campioni olimpici vinsero con la Spagna 18-12.

La sfida è terminata 11 a 11 al termine di quattro periodi pieni di goliardia e giocate spettacolari. In acqua anche i due difensori campani Velotto e Dolce, entrambi schierati nella formazione B. Con questa esibizione si è concluso il collegiale siciliano. Ora la selezione nazionale tornerà in raduno al Centro Federale di Ostia per la "Sfida tra i Campioni del Mondo", Italia di Shanghai 2011 contro Italia di Gwangju 2019, in programma mercoledì 29 luglio alle 19:30 in diretta su Rai Sport + HD.



Convocati azzurri: Niccolò Figari, Nicholas Presciutti, Marco Del Lungo e Giacomo Cannella (AN Brescia), Michael Bodegas (Barcelloneta), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Vincenzo Dolce (Sport Management), Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto), Andrea Fondelli, Gonzalo Echenique, Edoardo Di Somma, Stefano Luongo, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Di Fulvio, Alessandro Velotto e Pietro Figlioli (Pro Recco), Luca Marziali (CN Posillipo) ed Eduardo Campopiano (RN Savona).



Convocati Shanghai 2011: Stefano Tempesti e Valentino Gallo (CC Ortigia), Christian Presciutti (AN Brescia), Amaurys Perez (Latina Pallanuoto), Niccolò Gitto (Metanopoli), Maurizio Felugo, Arnaldo Deserti e Giacomo Pastorino (Pro Recco) e Deni Fiorentini (Lugano). Figari, Figlioli e l'indisponibile Matteo Aicardi sono bicampioni mondiali.

Lo staff unico, insieme al commissario tecnico Alessandro Campagna e al consigliere federale, nonché team leader Giuseppe Marotta, sarà composto dall'assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal team manager Alessandro Duspiva, dal preparatore atletico Alessandro Amato, dal preparatore dei portieri Goran Volarevic, dal medico Dante Vittozzi e dal fisioterapista Luca Mamprin.

ITALIA A-ITALIA B 11-11

ITALIA A "Illegali": Del Lungo, Napolitano, Luongo, Figlioli, Di Somma, Cannella, Campopiano, Echenique, Figari, Bodegas, Marziali, Condemi, Mirarchi. All. Campagna.

ITALIA B "Nando's boys": Nicosia, Di Fulvio, Damonte, Cassia, Fondelli, Velotto, Renzuto, Bruni, Presciutti, Rossi, Spione, Dolce, De Michelis, Di Luciano. All. Pomilio.

Arbitri: Riccardo D'Antoni e Antonio Torneo

Note: parziali 2-3, 4-4, 3-3, 2-1